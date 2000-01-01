Чурсинов Павел Атрёмович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурсинов Павел Атрёмович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чурсинов Артём

Мать: Чурсинова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чурсинов Александр Павлович

Мать ребёнка: Чурсинова Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чурсинов Леонид Павлович

Мать ребёнка: Чурсинова Пелагея Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурсинова Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чурсинов Михаил Павлович

Мать ребёнка: Чурсинова Матрёна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чурсинов Павел Павлович

Мать ребёнка: Чурсинова Матрёна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурсинова Матрёна Александровна

Смерть
Неизвестно
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