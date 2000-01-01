Чурсинов Павел Атрёмович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чурсинов Артём
Мать: Чурсинова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чурсинов Александр Павлович
Мать ребёнка: Чурсинова Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чурсинова Пелагея Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чурсинова Матрёна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чурсинова Матрёна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно