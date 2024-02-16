Янышева Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семен
Рождение ребёнка
18.09.1909
Дочь: Софья
Отец ребёнка: Янышев Николай
Залари, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щаковы Парасковья
Отец ребёнка: Янышев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронина Евдокия
Отец ребёнка: Янышев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хлызова Степанида
Отец ребёнка: Янышев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Янышев Петр
Отец ребёнка: Янышев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Янышев Алексей
Отец ребёнка: Янышев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Янышев Георгий
Отец ребёнка: Янышев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Янышев Николай
Смерть
Неизвестно