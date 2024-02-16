Янышева Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янышева Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1909

Дочь: Софья

Отец ребёнка: Янышев Николай

Залари, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щаковы Парасковья

Отец ребёнка: Янышев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронина Евдокия

Отец ребёнка: Янышев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хлызова Степанида

Отец ребёнка: Янышев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Янышев Петр

Отец ребёнка: Янышев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Янышев Алексей

Отец ребёнка: Янышев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Янышев Георгий

Отец ребёнка: Янышев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Янышев Николай

Смерть
Неизвестно
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