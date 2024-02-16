(Янышева) Софья
Место рожденияЗалари, Россия
Дата рождения18.09.1909
Дата смерти11.09.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1909
Отец: Янышев Николай
Мать: Янышева Дарья
Залари, Россия
Рождение ребёнка
15.12.1929
Сын: Распутин Николай
Отец ребёнка: Распутин Иван
Иркутская обл. Заларинский р-н с. Залари
Бракосочетание
15.01.1946
Муж: Кочетов Виктор
г. Якутск
Рождение ребёнка
11.12.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кочетов Виктор
г. Якутск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Распутин Юрий
Отец ребёнка: Распутин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Распутин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Кочетов Виктор
Смерть
11.09.1989
г. Ангарск Иркутская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость