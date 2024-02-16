(Янышева) Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Янышева) Софья

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Место рождения

Залари, Россия

Дата рождения

18.09.1909

Дата смерти

11.09.1989

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

Муж

1910 г.р.

Дети

1929 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1909

Отец: Янышев Николай

Мать: Янышева Дарья

Залари, Россия
Рождение ребёнка
15.12.1929

Сын: Распутин Николай

Отец ребёнка: Распутин Иван

Иркутская обл. Заларинский р-н с. Залари
Бракосочетание
15.01.1946

Муж: Кочетов Виктор

г. Якутск
Рождение ребёнка
11.12.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кочетов Виктор

г. Якутск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Распутин Юрий

Отец ребёнка: Распутин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Распутин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Кочетов Виктор

Смерть
11.09.1989
г. Ангарск Иркутская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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