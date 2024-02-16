Распутин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.12.1929
Сын: Распутин Николай
Мать ребёнка: Софья
Иркутская обл. Заларинский р-н с. Залари
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Распутин Юрий
Мать ребёнка: Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Софья
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне