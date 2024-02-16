Распутин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Распутин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1929

Сын: Распутин Николай

Мать ребёнка: Софья

Иркутская обл. Заларинский р-н с. Залари
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Распутин Юрий

Мать ребёнка: Софья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софья

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне
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