Кочетов Виктор
Место рожденияЗаларинский район, Россия
Дата рождения1910
Дата смерти15.02.1989
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Кочетов Георгий
Заларинский район, Россия
Бракосочетание
15.01.1946
Жена: Софья
г. Якутск
Рождение ребёнка
11.12.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Софья
г. Якутск
Смерть
15.02.1989
г. Ангарск Иркутская область
Причина смерти: Болезнь