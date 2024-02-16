Кочетов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочетов Виктор

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Место рождения

Заларинский район, Россия

Дата рождения

1910

Дата смерти

15.02.1989

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Кочетов Георгий

Мать: не указана

Заларинский район, Россия
Бракосочетание
15.01.1946

Жена: Софья

г. Якутск
Рождение ребёнка
11.12.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Софья

г. Якутск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Софья

Смерть
15.02.1989
г. Ангарск Иркутская область
Причина смерти: Болезнь
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