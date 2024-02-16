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Янышев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

21.08.1954

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Янышев Стефан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1909

Дочь: Софья

Мать ребёнка: Янышева Дарья

Залари, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щаковы Парасковья

Мать ребёнка: Янышева Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронина Евдокия

Мать ребёнка: Янышева Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хлызова Степанида

Мать ребёнка: Янышева Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Янышев Петр

Мать ребёнка: Янышева Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Янышев Алексей

Мать ребёнка: Янышева Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Янышев Георгий

Мать ребёнка: Янышева Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янышева Дарья

Смерть
21.08.1954
г. Ангарск Иркутская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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