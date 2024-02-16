Янышев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти21.08.1954
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Янышев Стефан
Рождение ребёнка
18.09.1909
Дочь: Софья
Мать ребёнка: Янышева Дарья
Залари, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щаковы Парасковья
Мать ребёнка: Янышева Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронина Евдокия
Мать ребёнка: Янышева Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хлызова Степанида
Мать ребёнка: Янышева Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Янышев Петр
Мать ребёнка: Янышева Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Янышев Алексей
Мать ребёнка: Янышева Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Янышев Георгий
Мать ребёнка: Янышева Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Янышева Дарья
Смерть
21.08.1954
г. Ангарск Иркутская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость