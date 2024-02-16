Янышев Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Янышев Николай
Мать: Янышева Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Янышев Сергей
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно