Янышев Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янышев Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Янышев Николай

Мать: Янышева Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Янышев Сергей

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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