Воронина (Янышева) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Янышев Николай
Мать: Янышева Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронин Николай
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронин Михаил
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно