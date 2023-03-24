Казанцев Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1900
Дата смерти01.03.1973
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1900
Отец: Казанцев Василий
Мать: (Казанцев) Мильдора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Казанцева) Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.09.1924
Сын: Казанцев Николай Павлович
Мать ребёнка: (Казанцева) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
28.11.1925
Мать ребёнка: (Казанцева) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
29.03.1930
Дочь: (Казанцева) Нина Павловна
Мать ребёнка: (Казанцева) Анна Федоровна
Смерть
01.03.1973