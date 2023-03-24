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Казанцев Павел Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1900

Дата смерти

01.03.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1900

Отец: Казанцев Василий

Мать: (Казанцев) Мильдора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Казанцева) Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Казанцева) Анна Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.09.1924

Сын: Казанцев Николай Павлович

Мать ребёнка: (Казанцева) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
28.11.1925

Сын: Казанцев Михаил Павлович

Мать ребёнка: (Казанцева) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
29.03.1930

Дочь: (Казанцева) Нина Павловна

Мать ребёнка: (Казанцева) Анна Федоровна

Смерть
01.03.1973

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