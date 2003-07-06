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Казанцев Михаил Павлович

Место рождения

деревня Редькино, Белозерского района, Курганской области

Дата рождения

28.11.1925

Дата смерти

06.07.2003

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1925

Отец: Казанцев Павел Васильевич

Мать: (Казанцева) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казанцева (Кузнецова) Евгения Андриановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казанцева (Кузнецова) Евгения Андриановна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
01.04.1952

Жена: Казанцева (Кузнецова) Евгения Андриановна

Смерть
06.07.2003

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