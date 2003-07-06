Казанцев Михаил Павлович
Место рождениядеревня Редькино, Белозерского района, Курганской области
Дата рождения28.11.1925
Дата смерти06.07.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Казанцева (Кузнецова) Евгения Андриановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Казанцева (Кузнецова) Евгения Андриановна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
01.04.1952
Смерть
06.07.2003