Казанцев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанцев Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1898 г.р.
1900 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Казанцев ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Казанцев Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Мильдора

Редькино
Рождение ребёнка
28.05.1900

Сын: Казанцев Павел Васильевич

Мать ребёнка: Мильдора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: Мильдора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мильдора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Мильдора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мильдора

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мильдора

Смерть
Неизвестно
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