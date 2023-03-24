Казанцев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Казанцев ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Казанцев Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Мильдора
Редькино
Рождение ребёнка
28.05.1900
Сын: Казанцев Павел Васильевич
Мать ребёнка: Мильдора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мильдора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Мильдора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мильдора
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мильдора
Смерть
Неизвестно