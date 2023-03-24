(Казанцев) Мильдора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Казанцев) Мильдора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1898 г.р.
1900 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: Казанцев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казанцев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лавретьева (Казанцева)) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Казанцев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казанцев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казанцев Василий

Рождение ребёнка
1898

Сын: Казанцев Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Казанцев Василий

Рождение ребёнка
28.05.1900

Сын: Казанцев Павел Васильевич

Отец ребёнка: Казанцев Василий

Смерть
Неизвестно

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