(Казанцев) Мильдора
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Отец ребёнка: Казанцев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Казанцев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лавретьева (Казанцева)) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Казанцев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Казанцев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Казанцев Василий
Рождение ребёнка
1898
Сын: Казанцев Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Казанцев Василий
Рождение ребёнка
28.05.1900
Сын: Казанцев Павел Васильевич
Отец ребёнка: Казанцев Василий
Смерть
Неизвестно