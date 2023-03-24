(Казанцева) Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1901
Дата смерти11.08.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Казанцев Павел Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.09.1924
Сын: Казанцев Николай Павлович
Отец ребёнка: Казанцев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
28.11.1925
Отец ребёнка: Казанцев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
29.03.1930
Дочь: (Казанцева) Нина Павловна
Отец ребёнка: Казанцев Павел Васильевич
Смерть
11.08.1986
Похороны
Неизвестно