(Казанцева) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Казанцева) Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1901

Дата смерти

11.08.1986

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1901

Отец: Федор

Мать: Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казанцев Павел Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казанцев Павел Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.09.1924

Сын: Казанцев Николай Павлович

Отец ребёнка: Казанцев Павел Васильевич

Рождение ребёнка
28.11.1925

Сын: Казанцев Михаил Павлович

Отец ребёнка: Казанцев Павел Васильевич

Рождение ребёнка
29.03.1930

Дочь: (Казанцева) Нина Павловна

Отец ребёнка: Казанцев Павел Васильевич

Смерть
11.08.1986
Похороны
Неизвестно

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