Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Федор

Рождение ребёнка
24.08.1901

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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