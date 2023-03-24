Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Федор
Рождение ребёнка
24.08.1901
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно