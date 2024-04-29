Славонский (Галицкий) Ростислав Князь Новгородский, Князь Галицкий, Князь Черниговский, Князь Луцкий, Бан Славонии И Мачвы Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1227
Дата смерти1262
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1227
Рождение ребёнка
1243
Рождение ребёнка
1243
Рождение ребёнка
1243
Бракосочетание
1243
Рождение ребёнка
1245
Дочь: (Славонская (Венгерская, Галицкая)) Кунгута (Кунигунда) Ростиславна
Мать ребёнка: Анна Княжна Галицкая, Банеса Мачвы И Славонии Венгерская (Anna Magyar Hercegnő)
г. Киев, Золотая Орда
Рождение ребёнка
1248
Смерть
1262
г. Белград