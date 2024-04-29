Славонский (Галицкий) Ростислав Князь Новгородский, Князь Галицкий, Князь Черниговский, Князь Луцкий, Бан Славонии И Мачвы Михайлович 1227 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСлавонский (Галицкий) Ростислав Князь Новгородский, Князь Галицкий, Князь Черниговский, Князь Луцкий, Бан Славонии И Мачвы Михайлович

Славонский (Галицкий) Ростислав Князь Новгородский, Князь Галицкий, Князь Черниговский, Князь Луцкий, Бан Славонии И Мачвы Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1227

Дата смерти

1262

Пол

Мужской

Отец

1179 г.р.

Мать

1194 г.р.

Жена

1226 г.р.

Дети

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1227

Отец: Черниговский Михаил Князь Переяславский, Новгородский, Черниговский, Галицкий, Великий Князь Киевский Всеволодович

Мать: Олёна (Мария) Романовна

Рождение ребёнка
1243

Дочь: Анна (Елизавета) Царица Болгарии Ростиславна

Мать ребёнка: Анна Княжна Галицкая, Банеса Мачвы И Славонии Венгерская (Anna Magyar Hercegnő)

Рождение ребёнка
1243

Сын: Михаил Ростиславич

Мать ребёнка: Анна Княжна Галицкая, Банеса Мачвы И Славонии Венгерская (Anna Magyar Hercegnő)

Рождение ребёнка
1243

Сын: Бела Ростиславич

Мать ребёнка: Анна Княжна Галицкая, Банеса Мачвы И Славонии Венгерская (Anna Magyar Hercegnő)

Бракосочетание
1243

Жена: Анна Княжна Галицкая, Банеса Мачвы И Славонии Венгерская (Anna Magyar Hercegnő)

Рождение ребёнка
1245

Дочь: (Славонская (Венгерская, Галицкая)) Кунгута (Кунигунда) Ростиславна

Мать ребёнка: Анна Княжна Галицкая, Банеса Мачвы И Славонии Венгерская (Anna Magyar Hercegnő)

г. Киев, Золотая Орда
Рождение ребёнка
1248

Дочь: (Галицкая (Halicka, Haličská)) Агриппина Княгиня Краковская Ростиславна (Gryfina, Griffina)

Мать ребёнка: Анна Княжна Галицкая, Банеса Мачвы И Славонии Венгерская (Anna Magyar Hercegnő)

Смерть
1262
г. Белград

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