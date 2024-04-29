Олёна (Мария) Романовна 1194 — найти родственников по фамилии на Familio
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Олёна (Мария) Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1194

Дата смерти

1241

Пол

Женский

Отец

1150 г.р.

Мать

1163 г.р.

Муж

1179 г.р.

Дети

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1194

Отец: Галицкий Роман Князь Новгородский, Волынский, Галицкий, Первый Князь Галицко-Волынский, Великий Князь Киевский Мстиславич

Мать: Предслава Рюриковна

Бракосочетание
1211

Муж: Черниговский Михаил Князь Переяславский, Новгородский, Черниговский, Галицкий, Великий Князь Киевский Всеволодович

Рождение ребёнка
1212

Дочь: (Черниговская) Феодулия Княжна Михайловна (В Монашестве Евфросиния Суздальская)

Отец ребёнка: Черниговский Михаил Князь Переяславский, Новгородский, Черниговский, Галицкий, Великий Князь Киевский Всеволодович

г. Чернигов
Рождение ребёнка
1212

Дочь: Мария Княгиня Ростовская Михайловна

Отец ребёнка: Черниговский Михаил Князь Переяславский, Новгородский, Черниговский, Галицкий, Великий Князь Киевский Всеволодович

Рождение ребёнка
1219

Сын: Юрий Князь Торусский И Оболенский Михайлович

Отец ребёнка: Черниговский Михаил Князь Переяславский, Новгородский, Черниговский, Галицкий, Великий Князь Киевский Всеволодович

Рождение ребёнка
1227

Сын: Славонский (Галицкий) Ростислав Князь Новгородский, Князь Галицкий, Князь Черниговский, Князь Луцкий, Бан Славонии И Мачвы Михайлович

Отец ребёнка: Черниговский Михаил Князь Переяславский, Новгородский, Черниговский, Галицкий, Великий Князь Киевский Всеволодович

Смерть
1241

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