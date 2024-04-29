Олёна (Мария) Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1194
Дата смерти1241
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1194
Бракосочетание
1211
Рождение ребёнка
1212
Дочь: (Черниговская) Феодулия Княжна Михайловна (В Монашестве Евфросиния Суздальская)
Отец ребёнка: Черниговский Михаил Князь Переяславский, Новгородский, Черниговский, Галицкий, Великий Князь Киевский Всеволодович
г. Чернигов
Рождение ребёнка
1212
Рождение ребёнка
1219
Рождение ребёнка
1227
Смерть
1241