(Черниговская) Феодулия Княжна Михайловна (В Монашестве Евфросиния Суздальская)
Место рожденияг. Чернигов
Дата рождения1212
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1212
Отец: Черниговский Михаил Князь Переяславский, Новгородский, Черниговский, Галицкий, Великий Князь Киевский Всеволодович
Мать: Олёна (Мария) Романовна
г. Чернигов
Смерть
Неизвестно
Ризоположенский монастырь, г. Суздаль