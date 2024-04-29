(Черниговская) Феодулия Княжна Михайловна (В Монашестве Евфросиния Суздальская) 1212 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Черниговская) Феодулия Княжна Михайловна (В Монашестве Евфросиния Суздальская)

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Место рождения

г. Чернигов

Дата рождения

1212

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1212

Отец: Черниговский Михаил Князь Переяславский, Новгородский, Черниговский, Галицкий, Великий Князь Киевский Всеволодович

Мать: Олёна (Мария) Романовна

г. Чернигов
Смерть
Неизвестно
Ризоположенский монастырь, г. Суздаль

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