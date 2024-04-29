Черниговский Михаил Князь Переяславский, Новгородский, Черниговский, Галицкий, Великий Князь Киевский Всеволодович 1179 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЧерниговский Михаил Князь Переяславский, Новгородский, Черниговский, Галицкий, Великий Князь Киевский Всеволодович

Черниговский Михаил Князь Переяславский, Новгородский, Черниговский, Галицкий, Великий Князь Киевский Всеволодович

avatar

Место рождения

г. Киев, Киевская Русь

Дата рождения

1179

Дата смерти

20.09.1246

Пол

Мужской

Отец

1158 г.р.

Мать

1164 г.р.

Жена

1194 г.р.

Дети

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1179

Отец: Чермный Всеволод Великий Князь Черниговский, Великий Князь Киевский Святославич

Мать: Мария

г. Киев, Киевская Русь
Бракосочетание
1211

Жена: Олёна (Мария) Романовна

Рождение ребёнка
1212

Дочь: (Черниговская) Феодулия Княжна Михайловна (В Монашестве Евфросиния Суздальская)

Мать ребёнка: Олёна (Мария) Романовна

г. Чернигов
Рождение ребёнка
1212

Дочь: Мария Княгиня Ростовская Михайловна

Мать ребёнка: Олёна (Мария) Романовна

Рождение ребёнка
1219

Сын: Юрий Князь Торусский И Оболенский Михайлович

Мать ребёнка: Олёна (Мария) Романовна

Рождение ребёнка
1227

Сын: Славонский (Галицкий) Ростислав Князь Новгородский, Князь Галицкий, Князь Черниговский, Князь Луцкий, Бан Славонии И Мачвы Михайлович

Мать ребёнка: Олёна (Мария) Романовна

Смерть
20.09.1246
Старый Сарай, Золотая Орда
Похороны
Неизвестно
Архангельский собор

Мы используем куки для улучшения работы сайта.