Черниговский Михаил Князь Переяславский, Новгородский, Черниговский, Галицкий, Великий Князь Киевский Всеволодович
Место рожденияг. Киев, Киевская Русь
Дата рождения1179
Дата смерти20.09.1246
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1179
г. Киев, Киевская Русь
Бракосочетание
1211
Жена: Олёна (Мария) Романовна
Рождение ребёнка
1212
Дочь: (Черниговская) Феодулия Княжна Михайловна (В Монашестве Евфросиния Суздальская)
Мать ребёнка: Олёна (Мария) Романовна
г. Чернигов
Рождение ребёнка
1212
Дочь: Мария Княгиня Ростовская Михайловна
Мать ребёнка: Олёна (Мария) Романовна
Рождение ребёнка
1219
Сын: Юрий Князь Торусский И Оболенский Михайлович
Мать ребёнка: Олёна (Мария) Романовна
Рождение ребёнка
1227
Смерть
20.09.1246
Старый Сарай, Золотая Орда
Похороны
Неизвестно
Архангельский собор