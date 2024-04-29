Мария 1164 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1164

Дата смерти

1194

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1164

Отец: Справедливый (Sprawiedliwy) Казимир Князь-Принцепс Польши, Князь Вислицкий, Сандомирский И Мазовецкий Ii (Kazimierz Ii)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1179

Сын: Черниговский Михаил Князь Переяславский, Новгородский, Черниговский, Галицкий, Великий Князь Киевский Всеволодович

Отец ребёнка: Чермный Всеволод Великий Князь Черниговский, Великий Князь Киевский Святославич

г. Киев, Киевская Русь
Бракосочетание
14.11.1179

Муж: Чермный Всеволод Великий Князь Черниговский, Великий Князь Киевский Святославич

Смерть
1194

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