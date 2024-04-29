Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1164
Дата смерти1194
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1164
Рождение ребёнка
1179
Сын: Черниговский Михаил Князь Переяславский, Новгородский, Черниговский, Галицкий, Великий Князь Киевский Всеволодович
Отец ребёнка: Чермный Всеволод Великий Князь Черниговский, Великий Князь Киевский Святославич
г. Киев, Киевская Русь
Бракосочетание
14.11.1179
Смерть
1194