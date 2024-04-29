(Славонская (Венгерская, Галицкая)) Кунгута (Кунигунда) Ростиславна
Место рожденияг. Киев, Золотая Орда
Дата рождения1245
Дата смерти09.09.1285
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1245
Отец: Славонский (Галицкий) Ростислав Князь Новгородский, Князь Галицкий, Князь Черниговский, Князь Луцкий, Бан Славонии И Мачвы Михайлович
Мать: Анна Княжна Галицкая, Банеса Мачвы И Славонии Венгерская (Anna Magyar Hercegnő)
г. Киев, Золотая Орда
Бракосочетание
25.10.1261
Бракосочетание
1284
Смерть
09.09.1285
Похороны
Неизвестно
Анежский монастырь