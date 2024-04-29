(Славонская (Венгерская, Галицкая)) Кунгута (Кунигунда) Ростиславна 1245 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Славонская (Венгерская, Галицкая)) Кунгута (Кунигунда) Ростиславна

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Место рождения

г. Киев, Золотая Орда

Дата рождения

1245

Дата смерти

09.09.1285

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1245

Отец: Славонский (Галицкий) Ростислав Князь Новгородский, Князь Галицкий, Князь Черниговский, Князь Луцкий, Бан Славонии И Мачвы Михайлович

Мать: Анна Княжна Галицкая, Банеса Мачвы И Славонии Венгерская (Anna Magyar Hercegnő)

г. Киев, Золотая Орда
Бракосочетание
25.10.1261

Муж: Пржемысл Король Чехии Оттокар Ii (Пршемысл Отакар Ii, Přemysl Otakar Ii)

Бракосочетание
1284

Муж: Из Фалькенштейна (Z Falkenštejna) Завиш (Záviš)

Смерть
09.09.1285
Похороны
Неизвестно
Анежский монастырь

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