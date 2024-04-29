Анна Княжна Галицкая, Банеса Мачвы И Славонии Венгерская (Anna Magyar Hercegnő)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1226
Дата смерти1285
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1226
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1243
Рождение ребёнка
1243
Рождение ребёнка
1243
Бракосочетание
1243
Рождение ребёнка
1245
Дочь: (Славонская (Венгерская, Галицкая)) Кунгута (Кунигунда) Ростиславна
Отец ребёнка: Славонский (Галицкий) Ростислав Князь Новгородский, Князь Галицкий, Князь Черниговский, Князь Луцкий, Бан Славонии И Мачвы Михайлович
г. Киев, Золотая Орда
Рождение ребёнка
1248
Смерть
1285