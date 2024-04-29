Анна Княжна Галицкая, Банеса Мачвы И Славонии Венгерская (Anna Magyar Hercegnő) 1226 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анна Княжна Галицкая, Банеса Мачвы И Славонии Венгерская (Anna Magyar Hercegnő)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1226

Дата смерти

1285

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1226

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1243

Дочь: Анна (Елизавета) Царица Болгарии Ростиславна

Отец ребёнка: Славонский (Галицкий) Ростислав Князь Новгородский, Князь Галицкий, Князь Черниговский, Князь Луцкий, Бан Славонии И Мачвы Михайлович

Рождение ребёнка
1243

Сын: Михаил Ростиславич

Отец ребёнка: Славонский (Галицкий) Ростислав Князь Новгородский, Князь Галицкий, Князь Черниговский, Князь Луцкий, Бан Славонии И Мачвы Михайлович

Рождение ребёнка
1243

Сын: Бела Ростиславич

Отец ребёнка: Славонский (Галицкий) Ростислав Князь Новгородский, Князь Галицкий, Князь Черниговский, Князь Луцкий, Бан Славонии И Мачвы Михайлович

Бракосочетание
1243

Муж: Славонский (Галицкий) Ростислав Князь Новгородский, Князь Галицкий, Князь Черниговский, Князь Луцкий, Бан Славонии И Мачвы Михайлович

Рождение ребёнка
1245

Дочь: (Славонская (Венгерская, Галицкая)) Кунгута (Кунигунда) Ростиславна

Отец ребёнка: Славонский (Галицкий) Ростислав Князь Новгородский, Князь Галицкий, Князь Черниговский, Князь Луцкий, Бан Славонии И Мачвы Михайлович

г. Киев, Золотая Орда
Рождение ребёнка
1248

Дочь: (Галицкая (Halicka, Haličská)) Агриппина Княгиня Краковская Ростиславна (Gryfina, Griffina)

Отец ребёнка: Славонский (Галицкий) Ростислав Князь Новгородский, Князь Галицкий, Князь Черниговский, Князь Луцкий, Бан Славонии И Мачвы Михайлович

Смерть
1285

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