Пржемысл Король Чехии Оттокар Ii (Пршемысл Отакар Ii, Přemysl Otakar Ii)
Место рожденияМестец-Кралове, Богемия, Священная Римская империя
Дата рождения1233
Дата смерти26.08.1278
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1233
Отец: не указан
Мать: Кунигунда Швабская
Местец-Кралове, Богемия, Священная Римская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
25.10.1261
Смерть
26.08.1278
Дюрнкрут, Бавария, Священная Римская империя
Похороны
Неизвестно
Собор Святого Вита, г. Прага