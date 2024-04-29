Пржемысл Король Чехии Оттокар Ii (Пршемысл Отакар Ii, Přemysl Otakar Ii) 1233 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пржемысл Король Чехии Оттокар Ii (Пршемысл Отакар Ii, Přemysl Otakar Ii)

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Место рождения

Местец-Кралове, Богемия, Священная Римская империя

Дата рождения

1233

Дата смерти

26.08.1278

Пол

Мужской

Добавил:

MM
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Место
Комментарий
Рождение
1233

Отец: не указан

Мать: Кунигунда Швабская

Местец-Кралове, Богемия, Священная Римская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Фон Бабенберг) Маргарита

Бракосочетание
25.10.1261

Жена: (Славонская (Венгерская, Галицкая)) Кунгута (Кунигунда) Ростиславна

Смерть
26.08.1278
Дюрнкрут, Бавария, Священная Римская империя
Похороны
Неизвестно
Собор Святого Вита, г. Прага

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