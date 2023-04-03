Захарьин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарьин Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захарьин Михаил

Мать: Захарьина Екатерина

РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 1763 "Послужные списки генерала, штаб и обер-офицеров 3-й бригады войска Кубанскаго" 1869
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Захарьина Агафия

Рождение ребёнка
10.11.1867

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Захарьина Агафия

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захарьин Григорий

Мать ребёнка: Захарьина Агафия

РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 1763 "Послужные списки генерала, штаб и обер-офицеров 3-й бригады войска Кубанскаго" 1869
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захарьин Иван Сергеев

Мать ребёнка: Захарьина Агафия

РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 1763 "Послужные списки генерала, штаб и обер-офицеров 3-й бригады войска Кубанскаго" 1869
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мелания

Мать ребёнка: Захарьина Агафия

РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 1763 "Послужные списки генерала, штаб и обер-офицеров 3-й бригады войска Кубанскаго" 1869
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарьина Агафия

Работа или профессия
Неизвестно
сотник
Работа или профессия
Неизвестно
хорунжий
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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