Захарьин Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Захарьин Михаил
Мать: Захарьина Екатерина
РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 1763 "Послужные списки генерала, штаб и обер-офицеров 3-й бригады войска Кубанскаго" 1869
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Захарьина Агафия
Рождение ребёнка
10.11.1867
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Захарьина Агафия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захарьин Григорий
Мать ребёнка: Захарьина Агафия
РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 1763 "Послужные списки генерала, штаб и обер-офицеров 3-й бригады войска Кубанскаго" 1869
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Захарьина Агафия
РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 1763 "Послужные списки генерала, штаб и обер-офицеров 3-й бригады войска Кубанскаго" 1869
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мелания
Мать ребёнка: Захарьина Агафия
РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 1763 "Послужные списки генерала, штаб и обер-офицеров 3-й бригады войска Кубанскаго" 1869
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарьина Агафия
Работа или профессия
Неизвестно
сотник
Работа или профессия
Неизвестно
хорунжий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно