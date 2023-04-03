Захарьина Агафия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захарьин Григорий
Отец ребёнка: Захарьин Сергей
РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 1763 "Послужные списки генерала, штаб и обер-офицеров 3-й бригады войска Кубанскаго" 1869
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Захарьин Сергей
РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 1763 "Послужные списки генерала, штаб и обер-офицеров 3-й бригады войска Кубанскаго" 1869
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Захарьина) Мелания
Отец ребёнка: Захарьин Сергей
РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 1763 "Послужные списки генерала, штаб и обер-офицеров 3-й бригады войска Кубанскаго" 1869
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захарьин Сергей
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1864
Дочь: (Захарьина) Александра
Отец ребёнка: Захарьин Сергей
Рождение ребёнка
10.11.1867
Дочь: (Захарьина) Матрена
Отец ребёнка: Захарьин Сергей
Смерть
Неизвестно