Захарьина Агафия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахарьина Агафия

Захарьина Агафия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захарьин Григорий

Отец ребёнка: Захарьин Сергей

РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 1763 "Послужные списки генерала, штаб и обер-офицеров 3-й бригады войска Кубанскаго" 1869
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захарьин Иван Сергеев

Отец ребёнка: Захарьин Сергей

РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 1763 "Послужные списки генерала, штаб и обер-офицеров 3-й бригады войска Кубанскаго" 1869
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Захарьина) Мелания

Отец ребёнка: Захарьин Сергей

РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 1763 "Послужные списки генерала, штаб и обер-офицеров 3-й бригады войска Кубанскаго" 1869
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захарьин Сергей

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1864

Дочь: (Захарьина) Александра

Отец ребёнка: Захарьин Сергей

Рождение ребёнка
10.11.1867

Дочь: (Захарьина) Матрена

Отец ребёнка: Захарьин Сергей

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.