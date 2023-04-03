Захарьин Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Захарьин Сергей
Мать: Захарьина Агафия
РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 1763 "Послужные списки генерала, штаб и обер-офицеров 3-й бригады войска Кубанскаго" 1869
Рождение ребёнка
16.11.1878
Сын: Захарьин Филипп
Мать ребёнка: Захарьина Дария
Рождение ребёнка
02.04.1880
Дочь: Матрона
Мать ребёнка: Захарьина Дария
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1917