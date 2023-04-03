Захарьин Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарьин Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захарьин Сергей

Мать: Захарьина Агафия

РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 1763 "Послужные списки генерала, штаб и обер-офицеров 3-й бригады войска Кубанскаго" 1869
Рождение ребёнка
16.11.1878

Сын: Захарьин Филипп

Мать ребёнка: Захарьина Дария

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
02.04.1880

Дочь: Матрона

Мать ребёнка: Захарьина Дария

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1917
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