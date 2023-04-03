Захарьина Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти11.03.1879
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Егор
Рождение ребёнка
1826
Сын: Захарьин Тихон
Отец ребёнка: Захарьин Михаил
Рождение ребёнка
1835
Сын: Захарьин Ларион
Отец ребёнка: Захарьин Михаил
Рождение ребёнка
1837
Сын: Захарьин Матвей
Отец ребёнка: Захарьин Михаил
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Татиана
Отец ребёнка: Захарьин Михаил
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Захарьин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захарьин Сергей
Отец ребёнка: Захарьин Михаил
РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 1763 "Послужные списки генерала, штаб и обер-офицеров 3-й бригады войска Кубанскаго" 1869
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.03.1879
Причина смерти: волею Божией | 80 лет