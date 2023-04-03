Захарьина Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарьина Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

11.03.1879

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Захарьин Тихон

Отец ребёнка: Захарьин Михаил

Рождение ребёнка
1835

Сын: Захарьин Ларион

Отец ребёнка: Захарьин Михаил

Рождение ребёнка
1837

Сын: Захарьин Матвей

Отец ребёнка: Захарьин Михаил

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Татиана

Отец ребёнка: Захарьин Михаил

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Захарьин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захарьин Сергей

Отец ребёнка: Захарьин Михаил

РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 1763 "Послужные списки генерала, штаб и обер-офицеров 3-й бригады войска Кубанскаго" 1869
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
11.03.1879
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Причина смерти: волею Божией | 80 лет
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