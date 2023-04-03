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Захарьин Ларион

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

После 1888

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Захарьин Михаил

Мать: Захарьина Екатерина

Бракосочетание
10.11.1871

Жена: Матрона

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
15.08.1872

Сын: Захарьин Андрей

Мать ребёнка: Матрона

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
18.05.1874

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Матрона

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1877

Сын: Захарьин Георгий

Мать ребёнка: Матрона

Рождение ребёнка
13.09.1878

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Матрона

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
05.09.1880

Сын: Захарьин Михаил

Мать ребёнка: Матрона

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
выдано св-во .. 087771 24/ХI-49
Рождение ребёнка
10.07.1887

Дочь: Ефимия

Мать ребёнка: Матрона

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федора

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1888
806/1/390 Книга Старомарьевского волостного правления Ставропольской губернии и уезда за 1888 л. 82 Ларион Захарьин (старец, получал деньги "по делам службы")
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