Захарьин Ларион
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиПосле 1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Захарьин Михаил
Мать: Захарьина Екатерина
Бракосочетание
10.11.1871
Жена: Матрона
Рождение ребёнка
15.08.1872
Сын: Захарьин Андрей
Мать ребёнка: Матрона
Рождение ребёнка
18.05.1874
Рождение ребёнка
1877
Сын: Захарьин Георгий
Мать ребёнка: Матрона
Рождение ребёнка
13.09.1878
Рождение ребёнка
05.09.1880
Сын: Захарьин Михаил
Мать ребёнка: Матрона
выдано св-во .. 087771 24/ХI-49
Рождение ребёнка
10.07.1887
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федора
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1888
806/1/390 Книга Старомарьевского волостного правления Ставропольской губернии и уезда за 1888 л. 82 Ларион Захарьин (старец, получал деньги "по делам службы")