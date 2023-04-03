Захарьин Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарьин Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

25.04.1884

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Захарьин Михаил

Мать: Захарьина Екатерина

Рождение ребёнка
18.03.1867

Сын: Захарьин Хрисанф

Мать ребёнка: Татьяна

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
03.02.1870

Сын: Захарьин Симеон

Мать ребёнка: Татьяна

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
19.07.1872

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Татьяна

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
13.07.1874

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Татьяна

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
30.05.1878

Дочь: Акилина

Мать ребёнка: Татьяна

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
15.02.1880

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Татьяна

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захарьин Фирс

Мать ребёнка: Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
25.04.1884
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Причина смерти: волею Божией | в 47 лет
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