Захарьин Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти25.04.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Захарьин Михаил
Мать: Захарьина Екатерина
Рождение ребёнка
18.03.1867
Сын: Захарьин Хрисанф
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
03.02.1870
Сын: Захарьин Симеон
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
19.07.1872
Рождение ребёнка
13.07.1874
Рождение ребёнка
30.05.1878
Рождение ребёнка
15.02.1880
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захарьин Фирс
Мать ребёнка: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.04.1884
Причина смерти: волею Божией | в 47 лет