Маев Егор Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаев Егор Антонович

Маев Егор Антонович

Место рождения

Деревня Ключевка

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Маев Антон Петрович

Мать: Маева Агафья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Маева) Татьяна

Мать ребёнка: Маева Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Маева) Катерина

Мать ребёнка: Маева Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маев Сергей

Мать ребёнка: Маева Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маев Анисим

Мать ребёнка: Маева Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маев Петр

Мать ребёнка: Маева Авдотья

Рождение ребёнка
1799

Сын: Маев Игнат Егорьев

Мать ребёнка: Маева Авдотья

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.