Маев Егор Антонович
Место рожденияДеревня Ключевка
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Маев Антон Петрович
Мать: Маева Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Маева) Татьяна
Мать ребёнка: Маева Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Маева) Катерина
Мать ребёнка: Маева Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маев Сергей
Мать ребёнка: Маева Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маев Анисим
Мать ребёнка: Маева Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маев Петр
Мать ребёнка: Маева Авдотья
Рождение ребёнка
1799
Сын: Маев Игнат Егорьев
Мать ребёнка: Маева Авдотья
Смерть
Неизвестно