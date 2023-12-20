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Маев Антон Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Маев Петр Васильевич

Мать: Федора Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маева Агафья Алексеевна

Рождение ребёнка
1771

Сын: Маев Петр Антонович

Мать ребёнка: Маева Агафья Алексеевна

Рождение ребёнка
1773

Сын: Маев Козма Антонович

Мать ребёнка: Маева Агафья Алексеевна

Рождение ребёнка
1776

Сын: Маев Егор Антонович

Мать ребёнка: Маева Агафья Алексеевна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Маев) Домникия Антоновна

Мать ребёнка: Маева Агафья Алексеевна

Смерть
1825

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