Маев Антон Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смерти1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Маев Петр Васильевич
Мать: Федора Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маева Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
1771
Сын: Маев Петр Антонович
Мать ребёнка: Маева Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
1773
Сын: Маев Козма Антонович
Мать ребёнка: Маева Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Маев Егор Антонович
Мать ребёнка: Маева Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Маев) Домникия Антоновна
Мать ребёнка: Маева Агафья Алексеевна
Смерть
1825