Маева Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маева Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Маев Игнат Егорьев

Отец ребёнка: Маев Егор Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Маев Егор Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Маев Егор Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маев Сергей

Отец ребёнка: Маев Егор Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маев Анисим

Отец ребёнка: Маев Егор Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маев Петр

Отец ребёнка: Маев Егор Антонович

Смерть
Неизвестно
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