Маев Игнат Егорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Маев Егор Антонович
Мать: Маева Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Маева) Параскева Игнатьевна
Мать ребёнка: Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маев Ефим Игнатьевич
Мать ребёнка: Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
10.11.1833
Мать ребёнка: Евдокия Егоровна
Русский Куюк, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно