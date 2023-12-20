Маев Игнат Егорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаев Игнат Егорьев

Маев Игнат Егорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Маев Егор Антонович

Мать: Маева Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Маева) Параскева Игнатьевна

Мать ребёнка: Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маев Григорий Игнатьевич

Мать ребёнка: Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маев Дмитрий Игнатьевич

Мать ребёнка: Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маев Ефим Игнатьевич

Мать ребёнка: Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
10.11.1833

Сын: Маев Родион Игнатьевич

Мать ребёнка: Евдокия Егоровна

Русский Куюк, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.