Маева Агафья Алексеевна
Место рожденияЧелны
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маев Антон Петрович
Рождение ребёнка
1771
Сын: Маев Петр Антонович
Отец ребёнка: Маев Антон Петрович
Рождение ребёнка
1773
Сын: Маев Козма Антонович
Отец ребёнка: Маев Антон Петрович
Рождение ребёнка
1776
Сын: Маев Егор Антонович
Отец ребёнка: Маев Антон Петрович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Маев) Домникия Антоновна
Отец ребёнка: Маев Антон Петрович
Смерть
Неизвестно