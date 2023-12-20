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Маева Агафья Алексеевна

Место рождения

Челны

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маев Антон Петрович

Рождение ребёнка
1771

Сын: Маев Петр Антонович

Отец ребёнка: Маев Антон Петрович

Рождение ребёнка
1773

Сын: Маев Козма Антонович

Отец ребёнка: Маев Антон Петрович

Рождение ребёнка
1776

Сын: Маев Егор Антонович

Отец ребёнка: Маев Антон Петрович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Маев) Домникия Антоновна

Отец ребёнка: Маев Антон Петрович

Смерть
Неизвестно

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