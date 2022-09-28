Пастухов Василий Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смерти27.12.1824 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1784
Сын: Пастухов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Пастухова Пелагия Васильевна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Пастухов Сосипатр Васильевич
Мать ребёнка: Пастухова Пелагия Васильевна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Пастухов Виссарион Васильевич
Мать ребёнка: Пастухова Пелагия Васильевна
Рождение ребёнка
1802
Сын: Пастухов Аполлон Васильевич
Мать ребёнка: Пастухова Пелагия Васильевна
Смерть
27.12.1824 ст.