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Пастухов Василий Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

27.12.1824 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Пастухов Тихон Григорьевич

Мать: Пастухова Авдотья Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пастухова Пелагия Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Пастухов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Пастухова Пелагия Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Пастухов Сосипатр Васильевич

Мать ребёнка: Пастухова Пелагия Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Пастухов Виссарион Васильевич

Мать ребёнка: Пастухова Пелагия Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Пастухов Аполлон Васильевич

Мать ребёнка: Пастухова Пелагия Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
27.12.1824 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область

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