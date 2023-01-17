Пастухов Тихон Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Пастухов Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Сын: Пастухов Василий Тихонович
Мать ребёнка: Пастухова Авдотья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: Пастухова Авдотья Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область