Пастухов Тихон Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пастухов Тихон Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Пастухов Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Сын: Пастухов Василий Тихонович

Мать ребёнка: Пастухова Авдотья Афанасьевна

Рождение ребёнка
1765

Сын: Пастухов Яков Тихонович

Мать ребёнка: Пастухова Авдотья Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пастухова Авдотья Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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