Пастухов Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Бракосочетание
1805
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Пастухова Павла Николаевна
Мать ребёнка: Пастухова Хиония Алексеевна
Рождение ребёнка
?.12.1817
Сын: Пастухов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Пастухова Хиония Алексеевна
Рождение ребёнка
?.01.1821 ст.
Дочь: Пастухова Евгения Николаевна
Мать ребёнка: Пастухова Хиония Алексеевна
Рождение ребёнка
?.02.1822 ст.
Сын: Пастухов Кирилл Николаевич
Мать ребёнка: Пастухова Хиония Алексеевна
Рождение ребёнка
?.11.1824 ст.
Сын: Пастухов Матвей Николаевич
Мать ребёнка: Пастухова Хиония Алексеевна
Рождение ребёнка
?.09.1828 ст.
Дочь: Пастухова Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Пастухова Хиония Алексеевна
Рождение ребёнка
?.02.1830 ст.
Сын: Пастухов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Пастухова Хиония Алексеевна
Смерть
Неизвестно