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Пастухов Николай Васильевич

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Пастухов Василий Тихонович

Мать: Пастухова Пелагия Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
1805

Жена: Пастухова Хиония Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Пастухова Павла Николаевна

Мать ребёнка: Пастухова Хиония Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.12.1817

Сын: Пастухов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Пастухова Хиония Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.01.1821 ст.

Дочь: Пастухова Евгения Николаевна

Мать ребёнка: Пастухова Хиония Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.02.1822 ст.

Сын: Пастухов Кирилл Николаевич

Мать ребёнка: Пастухова Хиония Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.11.1824 ст.

Сын: Пастухов Матвей Николаевич

Мать ребёнка: Пастухова Хиония Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.09.1828 ст.

Дочь: Пастухова Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Пастухова Хиония Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.02.1830 ст.

Сын: Пастухов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Пастухова Хиония Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область

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