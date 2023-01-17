Пастухова Авдотья Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Сын: Пастухов Василий Тихонович
Отец ребёнка: Пастухов Тихон Григорьевич
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Пастухов Тихон Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область