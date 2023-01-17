Пастухова Авдотья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пастухова Авдотья Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1732 г.р.

Дети

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Сын: Пастухов Василий Тихонович

Отец ребёнка: Пастухов Тихон Григорьевич

Рождение ребёнка
1765

Сын: Пастухов Яков Тихонович

Отец ребёнка: Пастухов Тихон Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пастухов Тихон Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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