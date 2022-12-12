Пастухова Пелагия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пастухова Пелагия Васильевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Пастухов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Пастухов Василий Тихонович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Пастухов Сосипатр Васильевич

Отец ребёнка: Пастухов Василий Тихонович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Пастухов Виссарион Васильевич

Отец ребёнка: Пастухов Василий Тихонович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Пастухов Аполлон Васильевич

Отец ребёнка: Пастухов Василий Тихонович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пастухов Василий Тихонович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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