Пастухова Пелагия Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Пастухов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Пастухов Василий Тихонович
Рождение ребёнка
1791
Сын: Пастухов Сосипатр Васильевич
Отец ребёнка: Пастухов Василий Тихонович
Рождение ребёнка
1795
Сын: Пастухов Виссарион Васильевич
Отец ребёнка: Пастухов Василий Тихонович
Рождение ребёнка
1802
Сын: Пастухов Аполлон Васильевич
Отец ребёнка: Пастухов Василий Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно