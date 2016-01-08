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Соснин Александр Иванович

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Место рождения

г. Азов, Ростовская область

Дата рождения

13.07.1923

Дата смерти

08.01.2016

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1900 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1923

Отец: Соснин Иван

Мать: Соснина Наталья Порфировна

г. Азов, Ростовская область
Рождение ребёнка
25.07.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соснина Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
01.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соснина Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соснина Валентина Ивановна

Смерть
08.01.2016
г. Георгиевск, Ставропольский край
Похороны
Неизвестно
г. Георгиевск, Ставропольский край
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