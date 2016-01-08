Соснин Александр Иванович
Место рожденияг. Азов, Ростовская область
Дата рождения13.07.1923
Дата смерти08.01.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1923
Отец: Соснин Иван
г. Азов, Ростовская область
Рождение ребёнка
25.07.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соснина Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
01.05.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соснина Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.01.2016
г. Георгиевск, Ставропольский край
Похороны
Неизвестно
г. Георгиевск, Ставропольский край