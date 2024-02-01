Соснина (Ковалева) Наталья Порфировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соснина (Ковалева) Наталья Порфировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Ковалев Порфирий Федорович

Мать: Ковалева Дарья Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Соснин Николай Иванович

Отец ребёнка: Соснин Иван

Рождение ребёнка
13.07.1923

Сын: Соснин Александр Иванович

Отец ребёнка: Соснин Иван

г. Азов, Ростовская область
Рождение ребёнка
28.12.1929

Дочь: Соснина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Соснин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соснин Иван

Смерть
Неизвестно
г. Георгиевск, Ставропольский край
Похороны
Неизвестно
г. Георгиевск, Ставропольский край
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