Соснина (Ковалева) Наталья Порфировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Рождение ребёнка
Около 1920
Отец ребёнка: Соснин Иван
Рождение ребёнка
13.07.1923
Сын: Соснин Александр Иванович
Отец ребёнка: Соснин Иван
г. Азов, Ростовская область
Рождение ребёнка
28.12.1929
Дочь: Соснина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Соснин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соснин Иван
Смерть
Неизвестно
г. Георгиевск, Ставропольский край
Похороны
Неизвестно
г. Георгиевск, Ставропольский край