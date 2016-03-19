Соснина Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соснина Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1926

Дата смерти

19.03.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соснин Александр Иванович

Рождение ребёнка
01.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соснин Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соснин Александр Иванович

Смерть
19.03.2016
г. Георгиевск, Ставропольский край
Похороны
Неизвестно
г. Георгиевск, Ставропольский край
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