Соснина Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1926
Дата смерти19.03.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.07.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соснин Александр Иванович
Рождение ребёнка
01.05.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соснин Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.03.2016
г. Георгиевск, Ставропольский край
Похороны
Неизвестно
г. Георгиевск, Ставропольский край