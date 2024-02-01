Соснин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1920
Мать ребёнка: Соснина Наталья Порфировна
Рождение ребёнка
13.07.1923
Сын: Соснин Александр Иванович
Мать ребёнка: Соснина Наталья Порфировна
г. Азов, Ростовская область
Рождение ребёнка
28.12.1929
Дочь: Соснина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Соснина Наталья Порфировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно