Соснин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соснин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Соснин Николай Иванович

Мать ребёнка: Соснина Наталья Порфировна

Рождение ребёнка
13.07.1923

Сын: Соснин Александр Иванович

Мать ребёнка: Соснина Наталья Порфировна

г. Азов, Ростовская область
Рождение ребёнка
28.12.1929

Дочь: Соснина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Соснина Наталья Порфировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соснина Наталья Порфировна

Смерть
Неизвестно
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