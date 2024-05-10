Хейсина (Цыханская) Елизавета Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Цыханский Наум (Нохим)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шапиро (Хейсина) Евгения (Хава) Исаевна
Отец ребёнка: Хейсин Исай Моисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шенфильд (Хейсина) Ревекка Исаевна
Отец ребёнка: Хейсин Исай Моисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1853 ст.
Отец ребёнка: Хейсин Исай Моисеевич
Дата рождения указана в записи о крещении. При этом дата эта противоречит возрасту, указанному в записи о разводе.
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Хейсин Миней Исаевич
Отец ребёнка: Хейсин Исай Моисеевич
Год рождения вычислен из записи о браке.
Рождение ребёнка
Около 1861
Сын: Хейсин Фома (Хаим) Исаевич
Отец ребёнка: Хейсин Исай Моисеевич
Смерть
Неизвестно