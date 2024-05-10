Хейсина (Цыханская) Елизавета Наумовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Хейсина (Цыханская) Елизавета Наумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Цыханский Наум (Нохим)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шапиро (Хейсина) Евгения (Хава) Исаевна

Отец ребёнка: Хейсин Исай Моисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шенфильд (Хейсина) Ревекка Исаевна

Отец ребёнка: Хейсин Исай Моисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хейсин Исай Моисеевич

Место жительства
Неизвестно
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Рождение ребёнка
10.01.1853 ст.

Сын: Хейсин Самсон Исаевич

Отец ребёнка: Хейсин Исай Моисеевич

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Дата рождения указана в записи о крещении. При этом дата эта противоречит возрасту, указанному в записи о разводе.
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Хейсин Миней Исаевич

Отец ребёнка: Хейсин Исай Моисеевич

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Год рождения вычислен из записи о браке.
Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Хейсин Фома (Хаим) Исаевич

Отец ребёнка: Хейсин Исай Моисеевич

Смерть
Неизвестно

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