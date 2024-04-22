Хейсин Миней Исаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиОколо 1927
ПолМужской
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: Хейсин Исай Моисеевич
Год рождения вычислен из записи о браке.
Бракосочетание
07.11.1882 ст.
Жена: Хейсина Михля Рафаиловна
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Записки Дины Певзнер | Несвязные заметки на нескольких листах формата А4, которые были неоднократно ксерокопированы и поэтому не лучшего качества и с лакунами на стыках листов. | Старшина в общественн... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Н.М. Дмитриенко. Томские купцы: Биографический словарь (вторая половина XVIII – начало XX в.) | Издательство Томского университета. 2014 | стр. 290 | Родился в еврейской семье; в 17-летнем возрасте пр... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Место жительства
Неизвестно
Томск, город Томск, Томская область
Смерть
Около 1927
Причина смерти: Болезнь сердца | Записки Дины Певзнер | Несвязные заметки на нескольких листах формата А4, которые были неоднократно ксерокопированы и поэтому не лучшего качества и с лакунами на стыка... Показать все