Хейсин Исай Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хейсин Моисей (Мендель)
Рождение ребёнка
10.01.1853 ст.
Мать ребёнка: Хейсина Елизавета Наумовна
Дата рождения указана в записи о крещении. При этом дата эта противоречит возрасту, указанному в записи о разводе.
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Хейсин Миней Исаевич
Мать ребёнка: Хейсина Елизавета Наумовна
Год рождения вычислен из записи о браке.
Рождение ребёнка
Около 1861
Сын: Хейсин Фома (Хаим) Исаевич
Мать ребёнка: Хейсина Елизавета Наумовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шапиро Евгения (Хава) Исаевна
Мать ребёнка: Хейсина Елизавета Наумовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шенфильд Ревекка Исаевна
Мать ребёнка: Хейсина Елизавета Наумовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно