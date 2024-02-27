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Хейсин Исай Моисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хейсин Моисей (Мендель)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1853 ст.

Сын: Хейсин Самсон Исаевич

Мать ребёнка: Хейсина Елизавета Наумовна

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Дата рождения указана в записи о крещении. При этом дата эта противоречит возрасту, указанному в записи о разводе.
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Хейсин Миней Исаевич

Мать ребёнка: Хейсина Елизавета Наумовна

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Год рождения вычислен из записи о браке.
Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Хейсин Фома (Хаим) Исаевич

Мать ребёнка: Хейсина Елизавета Наумовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шапиро Евгения (Хава) Исаевна

Мать ребёнка: Хейсина Елизавета Наумовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шенфильд Ревекка Исаевна

Мать ребёнка: Хейсина Елизавета Наумовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хейсина Елизавета Наумовна

Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Место жительства
Неизвестно
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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