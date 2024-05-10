Хейсин Моисей (Мендель) Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Хейсин Моисей (Мендель)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хейсин Исай Моисеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Хейсин Савелий (Шмае-Мойше) Моисеевич (Менделевич)

Мать ребёнка: не указана

Дата рождения вычислена из возраста, указанного в записи о смерти.
Рождение ребёнка
1843

Сын: Хейсин Леонтий Моисеевич

Мать ребёнка: не указана

Год рождения вычислен из возрастя в записи о браке.
Смерть
Неизвестно

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