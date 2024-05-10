Хейсин Моисей (Мендель)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Хейсин Савелий (Шмае-Мойше) Моисеевич (Менделевич)
Мать ребёнка: не указана
Дата рождения вычислена из возраста, указанного в записи о смерти.
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: не указана
Год рождения вычислен из возрастя в записи о браке.
Смерть
Неизвестно