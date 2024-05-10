Хейсин Самсон Исаевич 10.01.1853 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Хейсин Самсон Исаевич

Место рождения

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край

Дата рождения

10.01.1853 ст.

Дата смерти

Около 1935

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1853 ст.

Отец: Хейсин Исай Моисеевич

Мать: Хейсина (Цыханская) Елизавета Наумовна

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Дата рождения указана в записи о крещении. При этом дата эта противоречит возрасту, указанному в записи о разводе.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хейсина (Флеер) Фрума Иосифовна

Упоминание
Неизвестно
Записки Дины Певзнер | Несвязные заметки на нескольких листах формата А4, которые были неоднократно ксерокопированы и поэтому не лучшего качества и с лакунами на стыках листов. | Самсон - скрипач, игр... Показать все
Рождение ребёнка
13.04.1886 ст.

Сын: Хейсин Иосиф Самсонович

Мать ребёнка: Хейсина (Флеер) Фрума Иосифовна

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 129 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1886 год. Лист 5об-6 | ... Показать все
Крещение
25.03.1912 ст.
Евангелическо-лютеранская церковь св. Марии, г. Томск, Томская губерния, Российская империя
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Развод
24.07.1912 ст.

Жена: Хейсина (Флеер) Фрума Иосифовна

Томск, город Томск, Томская область
Смерть
Около 1935
Предположение основано на записи Дины Певзнер.

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