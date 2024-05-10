Хейсин Самсон Исаевич
Место рождения
Дата рождения10.01.1853 ст.
Дата смертиОколо 1935
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1853 ст.
Дата рождения указана в записи о крещении. При этом дата эта противоречит возрасту, указанному в записи о разводе.
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Записки Дины Певзнер | Несвязные заметки на нескольких листах формата А4, которые были неоднократно ксерокопированы и поэтому не лучшего качества и с лакунами на стыках листов. | Самсон - скрипач, игр... Показать все
Рождение ребёнка
13.04.1886 ст.
Мать ребёнка: Хейсина (Флеер) Фрума Иосифовна
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 129 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1886 год. Лист 5об-6 | ... Показать все
Крещение
25.03.1912 ст.
Евангелическо-лютеранская церковь св. Марии, г. Томск, Томская губерния, Российская империя
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Развод
24.07.1912 ст.
Томск, город Томск, Томская область
Смерть
Около 1935
Предположение основано на записи Дины Певзнер.