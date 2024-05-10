Хейсина (Бейлина) Михля Рафаиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: Бейлин Рафаил Хацкелевич
Мать: не указана
Год рождения вычислен из записи о браке
Упоминание
Неизвестно
Н.М. Дмитриенко. Томские купцы: Биографический словарь (вторая половина XVIII – начало XX в.) | Издательство Томского университета. 2014 | Михня (Михля) Рафаиловна (р. 1865), избиралась в 1915 казначе... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
07.11.1882 ст.
Муж: Хейсин Миней Исаевич
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Смерть
Неизвестно