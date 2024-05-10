Хейсина (Бейлина) Михля Рафаиловна Около 1864 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хейсина (Бейлина) Михля Рафаиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1837 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Бейлин Рафаил Хацкелевич

Мать: не указана

Год рождения вычислен из записи о браке
Упоминание
Неизвестно
Н.М. Дмитриенко. Томские купцы: Биографический словарь (вторая половина XVIII – начало XX в.) | Издательство Томского университета. 2014 | Михня (Михля) Рафаиловна (р. 1865), избиралась в 1915 казначе... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
07.11.1882 ст.

Муж: Хейсин Миней Исаевич

ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Смерть
Неизвестно

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