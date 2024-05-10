Цыханский Наум (Нохим) 1796 — найти родственников по фамилии на Familio
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Цыханский Наум (Нохим)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

01.01.1884 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Дата рождения вычислена из возраста в записи о смерти.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хейсина (Цыханская) Елизавета Наумовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Цыханский Яков Наумович (Нохимович)

Мать ребёнка: не указана

Дата рождения вычислена из записи о смерти.
Смерть
01.01.1884 ст.
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Причина смерти: «От старости». | Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 106 - Актовые записи о смерти еврейской сина... Показать все

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