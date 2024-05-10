Цыханский Наум (Нохим)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смерти01.01.1884 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Дата рождения вычислена из возраста в записи о смерти.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хейсина (Цыханская) Елизавета Наумовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Цыханский Яков Наумович (Нохимович)
Мать ребёнка: не указана
Дата рождения вычислена из записи о смерти.
Смерть
01.01.1884 ст.
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Причина смерти: «От старости». | Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 106 - Актовые записи о смерти еврейской сина... Показать все