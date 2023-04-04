Цытович Платон Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти1895
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Цытович Степан (Стефан) Ефимович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1865
Сын: Цытович Николай Платонович
Мать ребёнка: Цытович Олимпия Яковлевна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Цытович Платон Платонович
Мать ребёнка: Цытович Олимпия Яковлевна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Екатерина Платоновна
Мать ребёнка: Цытович Олимпия Яковлевна
Рождение ребёнка
31.05.1874
Мать ребёнка: Цытович Олимпия Яковлевна
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
13.10.1881
Сын: Цытович Модест Платонович
Мать ребёнка: Цытович Олимпия Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цытович Платон Платонович
Мать ребёнка: Цытович Олимпия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-лейтенант, директор Сибирского кадетского корпуса
Смерть
1895