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Цытович Платон Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

1895

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Цытович Степан (Стефан) Ефимович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1865

Сын: Цытович Николай Платонович

Мать ребёнка: Цытович Олимпия Яковлевна

Рождение ребёнка
1865

Сын: Цытович Платон Платонович

Мать ребёнка: Цытович Олимпия Яковлевна

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Екатерина Платоновна

Мать ребёнка: Цытович Олимпия Яковлевна

Рождение ребёнка
31.05.1874

Сын: Цытович Эраст Платонович

Мать ребёнка: Цытович Олимпия Яковлевна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
13.10.1881

Сын: Цытович Модест Платонович

Мать ребёнка: Цытович Олимпия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цытович Платон Платонович

Мать ребёнка: Цытович Олимпия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цытович Олимпия Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
генерал-лейтенант, директор Сибирского кадетского корпуса
Смерть
1895
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